Preço médio da gasolina comum tem queda de 1,3% em Rondônia, aponta ANP

Na pesquisa realizada entre 28 de novembro e 4 de dezembro, o preço médio foi de R$ 6,63. A redução é em relação ao mês de novembro, quando o preço médio era de R$ 6,72.

Ao todo, 28 postos de combustíveis participaram da pesquisa em dezembro.

Porto Velho

Na capital, o preço médio da gasolina se mantém o mesmo a quatro semanas, sendo R$ 6,62. O preço máximo encontrado em Porto Velho foi de R$ 6,86 e o preço mínimo foi de R$ 6,49.

Preço da gasolina

A composição do preço da gasolina é formada pelo preço exercido pela Petrobras nas refinarias, mais tributos federais (PIS/Pasep, Cofins e Cide) e estadual (ICMS), além do custo de distribuição e revenda.

Como a Petrobras é dominante no mercado, a influência do preço da gasolina começa com a empresa, mas também há a venda de empresas privadas.

O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é garantido, e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro e biodiesel

Além de impostos (ICMS, PIS/Pasep e Cofins, e Cide), a diferença entre os preços das refinarias para o preço cobrado do consumidor sofre influência dos lucros do produtor ou importador, custo do etanol anidro (no caso da gasolina) e do biodiesel (no caso do diesel) e margens do distribuidor e revendedor.