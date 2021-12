Reconhecimento aos serviços e obras em Ro Elias Rezende recebe troféu da Fenacom

Elias Rezende é agraciado com troféu da FENACOM por reconhecimento pelos serviços e obras que beneficiam os 52 municípios de Rondônia

O diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Elias Rezende, foi agraciado na tarde desta quarta-feira, (8), em Porto Velho (RO), com o troféu da Federação Nacional dos Comunicadores de Rondônia (Fenacom/RO).

O troféu foi entregue pelas mãos do presidente da Fenacom, o jornalista Fábio Camilo e do jornalista Edvaldo Soares, que destacaram o belíssimo trabalho realizado pelo DER na gestão de Rezende.

“Eu que sempre defendi a liberdade de imprensa como um dos pilares da democracia, me sinto muito honrado em receber esse troféu da FENACOM. Rondônia avançou muito e o DER faz parte desses avanços, ser agraciado com essa honraria me remete a agradecimentos: primeiro a Deus, que está acima de tudo, ao nosso Governador Marcos Rocha e a todos os servidores do DER que trabalham diariamente para que as obras aconteçam. É, sem dúvida nenhuma, um grande reconhecimento pelo trabalho que nós prestamos em todo o Estado e me sinto lisonjeado”, disse Elias Rezende.

O DER possui atualmente mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias (não pavimentadas) e mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas. Os serviços e melhorias acontecem em todo o Estado de Rondônia.

São mais de 50 frentes de serviços simultaneamente, garantindo o escoamento da produção rondoniense.

“Nossa malha viária é extensa, por ela passa diariamente a economia de todo o Estado de Rondônia. Para que essa economia seja fortalecida e impulsiona, se fazem necessárias estradas trafegáveis”, ponderou Elias Rezende.

Além disso, as ações do DER atendem também os municípios de Rondônia, por meio do programa Tchau Poeira. “O governador, Coronel Marcos Rocha, é o líder de um governo para todos, tem um carinho imenso por todos os 52 municípios. Ele é um Governo municipalista que leva através do Tchau Poeira, asfalto no novo e revitalização de asfaltos deteriorados com o recapeamento asfáltico. São obras que acontecem dentro do município no perímetro urbano, nas ruas e avenidas”, finalizou.

FENACOM

A Federação Nacional dos Comunicadores é uma entidade que representa em nível nacional todas as associações dos profissionais da área de comunicação, nos seus interesses profissionais, propostas, desafios, lutas e reivindicações dos seus afiliados que por ela optarem ser representados. Além disso, é uma entidade democrática, sem caráter religioso nem político-partidário, independente em relação ao Estado e às entidades sindicais, a todos os órgãos do Poder Público federal, estadual ou municipal, tendo personalidade jurídica distinta dos seus filiados.

Fonte: Assessoria com informações da Fenacom