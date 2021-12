Carro explode ao abastecer com gás natural e frentista é arremessada

Um carro explodiu enquanto era abastecido com GNV (gás natural veicular) em posto de combustíveis do Extra Hiper Santa Rosália, em Sorocaba (SP), no último domingo, 5. O motorista estava fora do automóvel no momento da explosão e não sofreu ferimentos, já a frentista que realizava o abastecimento foi arremessada, mas não sofreu ferimentos graves.

Em nota enviada ao Terra, a rede Extra informou que a funcionária passa bem. “Uma colaboradora que realizava o atendimento no momento foi prontamente socorrida, sofreu ferimentos leves e passa bem. As autoridades responsáveis realizaram perícia no local e a unidade permanece à disposição para colaborar com a apuração das causas do acidente”, concluiu.

Segundo o jornal local ‘BDC’, da TV Globo, o local foi interditado e as autoridades responsáveis já realizaram perícia. Em uma primeira análise, foram encontrados dois cilindros no interior automável, um para o uso de GNV e outro com Gás de Cozinha (GLP – gás liquefeito de petróleo), o que é proibido pelo Conatram (Conselho Nacional de Trânsito).

Nas redes sociais, diversas imagens mostrando o acidente e estado do carro foram compartilhadas.

Fonte: Equipe portal