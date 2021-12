Energia elétrica vai ficar mais cara em Rondônia a partir da próxima semana

Com a nova taxa, cerca de 675 mil consumidores atendidos pela Energisa em Rondônia devem sentir aumento de 6,93%, em média. Segundo a Aneel, atualmente Rondônia é o quinto estado com a tarifa de energia mais barata do país.

Conforme a Aneel, alguns dos fatores que contribuem para o aumento da tarifa de energia são a pandemia de Covid-19, a baixa quantidade de chuvas, alta no dólar e o aumento dos custos na transmissão.

Para os consumidores de baixa tensão, o novo valor médio será 6,95% maior. Já para os de alta tensão, o aumento médico é de 6,85%. Para cada R$ 100 pagos atualmente, será acrescido aproximadamente R$ 6 a partir de segunda.

Fonte: G1