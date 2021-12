Projetos Tchau Poeira e Gov na Cidade serão lançados terça-feira, em Porto Velho

Nesta terça-feira, 7, a partir das 14h, o Governo de Rondônia reforça ações municipalistas em Porto Velho, visando fortalecer o alcance de serviços e atendimentos sociais à população, com o lançamento dos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”, quando serão oficialmente anunciadas obras de infraestrutura e revitalização em vias urbanas e espaços públicos da Capital. O evento, ocorrerá no Ecoparque Municipal Pirarucu, localizado na Avenida Campos Sales, com número 6257, bairro Cidade do Lobo, zona Sul de Porto Velho.

Entre os principais serviços sociais disponibilizados no local, será promovida a vacinação e testagem rápida contra a covid-19 à comunidade, atendimentos para emissão de Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Certidão de Nascimento e Casamento, Carteira de Trabalho e entre outros atendimentos pela unidade móvel do “Tudo Aqui”.

Além destas ações, haverá a exposição de uma feira livre com produtos da Agricultura Familiar, apresentação da banda da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e atividades recreativas organizadas pela Superintendência Estadual de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO).

Segundo o coordenador de Ações Municipalistas do Governo de Rondônia, Rodrigo Flávio da Silva, com o evento será possível apresentar a dimensão das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado em benefício do município. “Esta ação também será uma forma de interagir diretamente com o rondoniense, por meio dos serviços a serem disponibilizados. E levar este projeto em pontos estratégicos da cidade, fortalece o vínculo entre Estado e população”, acrescenta.

Ainda conforme a Coordenação, o lançamento dos dois projetos pelo Governo do Estado é uma forma de fortalecer a missão do Poder Executivo Estadual frente às necessidades de desenvolvimento de Rondônia.

LANÇAMENTO DE PROJETOS

Porto Velho será o 27º município a receber o projeto “Tchau Poeira”, visando o asfaltamento e revitalização de vias públicas urbanas da cidade, sendo que em cinco municípios já inciaram as obras. De acordo com a coordenação do projeto, são esperados mais de 70 quilômetros de obras em ruas e avenidas, com serviços de recapeamento asfáltico e pavimentação. Já, o “Governo na Cidade”, estará atuando em sua 16ª cidade rondoniense. O projeto tem por objetivo promover a reconstrução de locais públicos, como praças e calçadas, em parceria com os municípios. Na Capital, serão feitos serviços de revitalização e construção em espaços de lazer das zonas Leste e Sul da cidade.