Edição 619 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Nas últimas 24 horas foram registrados seis (6) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo estes, uma mulher de 57 anos do município de Alvorada do Oeste; Um homem e uma mulher (63,68) anos do município de Ariquemes; Um homem de 57 anos do município de Cacoal; Um homem de 83 anos do município de Machadinho do Oeste e uma mulher de 86 anos do município de Porto Velho.