Brasileiros que pegaram ômicron já eram vacinados e têm sintomas leves

O Ministério da Saúde informou, neste sábado (4), que estão confirmados seis casos para a variante ômicron do coronavírus no país. Em todos os casos, os infectados com a nova variante já estão vacinados e apresentaram sintomas leves, acrescentou a pasta.

Foram registradas três confirmações da ômicron em São Paulo, duas no Distrito Federal e uma no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde informou ainda que nove casos estão em investigação, sendo seis no DF e três no Rio Grande do Sul.