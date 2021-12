Projeto Prepararte, Ensino Musical e o Aviva Kids Igreja Avivamento Bíblico

A Igreja Avivamento Bíblico em Alta Floresta, junto com o Projeto Prepararte (ensino Musical) e o Aviva Kids (ensino para as Crianças). Apresentou nesta Sexta-feira dia 03/12/2001 um Recital, final de ano 2021

Evento faz parte da programação do final de ano letivo da Prepararte ensino musical,

O 2º Recital aconteceu no templo da Igreja Avivamento Bíblico. Av. Brasil, 3088 (ao lado do Fórum Eleitoral). Nesse oportunidade os alunos e professores fizeram várias apresentações artísticas, músicas e instrumentais.

A coordenadora desse Ministério Duane Schneider em seu discurso agradeceu, todos os alunos e seus pais, ao Pastor local Wanderlei Lana, ao pastor Amós Eler que é o Coordenado Prepararte no campo de Rolim de Moura, e também o pastor presidente Marcos Duarte.

Em seu discuros o pastor Wanderlei, agradeceu a todos as pessoas presentes, a todos da equipe pelo tempo e dedicação dispensada nesse projeto, a prefeitura municipal, e ao Sicoob pela cooperação e parcerias.

Fonte: Florestanoticias.com