Foragido de Alta Floresta, acusado de tráfico de drogas, é preso em Parecis/RO

Nesta quinta-feira, 02/12/2021, uma equipe da Polícia Militar deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de E.H. de P., de 39 anos. Após receber informações sobre o paradeiro do foragido, policiais militares se dirigiram até a Linha 65, Projeto Flor da Selva, em Parecis/RO, onde o localizaram na casa de seu pai. Foi encontrado uma espingarda calibre 28, municiada, a qual pertencia a ele, sendo que por este motivo, além de ter sido dado cumprimento ao mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas, ainda foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, o que complica ainda mais sua situação.

O mandado de busca foi proveniente da “Operação Rescaldo”, deflagrada pela Polícia Civil de Alta Floresta D´Oeste, após a Polícia Militar ter apreendido 40 quilos de cocaína, em 15/07/2021, neste município.

O Delegado Eduardo Calixto informou que com a prisão do foragido, a “Operação Rescaldo” é encerrada com sucesso, sendo que os presos permanecerão recolhidos na cadeia pública, à disposição da justiça, para responderem por seus crimes.

“POLÍCIA CIVIL DE ALTA FLORESTA, TRABALHANDO NA DEFESA DA SOCIEDADE”

Fonte: Florestanoticias.com