Asteroide maior maior que a Torre Eiffel vai passar próximo da Terra esse mês

O asteroide 4660 Nereus vai passar pela órbita terrestre no próximo dia 11 de dezembro. O corpo celeste tem cerca de 330 metros de diâmetro, maior que a altura da Torre Eiffel (300m). Segundo informações do portal Science News o asteroide não tem possibilidade de colisão com a Terra.

Considerado potencialmente perigoso, o Nereus deve passar a uma distância de 3,93 milhões de quilômetros da Terra, aproximadamente, 10 vezes o distanciamento entre a Lua e o nosso planeta, segundo informações da Agência Espacial Americana (Nasa).

Estudos recentes apontam que Nereus finaliza uma volta ao redor do Sol em cerca de 1,8 ano. No entanto, por questões de velocidade e posicionamento da Terra, só é possível uma aproximação como essa no intervalo de 10 anos ou mais.

Depois de dezembro deste ano, a expectativa é que Nereus volte a se aproximar da Terra em 14 de fevereiro de 2060. É possível ver o movimento de translação do Nereus e da Terra pelo link.

