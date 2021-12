Sedam participa de projeto de recuperação do rio Branco

O município de Alto Alegre recebeu na última semana uma visita técnica com intuito de levantar o diagnóstico do rio Branco. A ação faz parte do projeto piloto de recuperação de uma nascente, que será realizado na bacia do distrito Vila Bosco. As práticas permanentes de conservação e recuperação de solos estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

O diagnóstico ambiental de uma bacia hidrográfica é uma medida para minimizar o impacto e recuperação das áreas degradadas, visando o uso racional do ambiente, para melhor qualidade de vida da comunidade. Em convite ao Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Branco e rio Colorado e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Paulo I, a Sedam esteve presente na primeira etapa do projeto, que será o trabalho piloto na região.

O projeto será executado por meio de estudos e atividades de recuperação para a regeneração da nascente, através de identificação dos aspectos fisiográficos e antrópicos da região. Dentre os objetivos específicos, destaca-se a elaboração do mapa hidrográfico; recuperação das degradações ao meio ambiente.

Daniely da Cunha Oliveira Sant’Anna, titular da Coordenadoria de Recursos Hídricos (Coreh) da Sedam, explica que as ações de recuperação das nascentes são prioridades, e que tem trabalhado em programas que contribuem para garantir qualidade ambiental das bacias hidrográficas “Nos vamos ficar muito feliz quando vemos a nascente recuperada, brotando água limpa, para a população, os produtores locais e para nossa floresta. É a gente trabalhando junto, unindo forças para que os recursos hídricos do Estado sejam cada vez mais geridos e aproveitados”.

A revitalização de bacias hidrográficas torna-se imprescindível para a manutenção da qualidade ambiental de rios e seus afluentes, bem como a floresta do entorno. Para o prefeito de Alto Alegre dos Parecis, Denair Pedro da Silva “nosso proposito é resgatar a água, reviver o rio que nasce aqui. Então esta ação de hoje é importante para nossa cidade, e resultará em uma melhor qualidade de vida para a população”. Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Paulo I participam do projeto COMVIDA. O foco é a melhoria do abastecimento de água para os moradores. Na opinião da jovem, Ana Karoline, o projeto abordou o tema de forma lúdica e prática. “Foi um projeto interessante porque é muito raro dentro da escola pública a gente ter um contato tão direto com a natureza assim de forma dinâmica. Dessa forma conseguimos coloca a teoria em prática, para tornar tudo visível”, argumentou. Recuperação ambiental O secretário da Sedam, Marcílio Lopes destacou que a ação da Sedam visa contribuir para a sustentabilidade da agricultura e a segurança hídrica do Estado, nas principais bacias que atendem Rondônia. Segundo ele, a meta é garantir água em quantidade e com qualidade para a população das regiões próximas a estes locais. “Desde meados de 2019, a Sedam traçou um planejamento para estudos de recuperação do potencial hídrico de nascentes degradadas e tem feito a recuperação da mata ciliar em seu entorno e nas margens dos cursos hídricos do Estado”, informou o titular da pasta. “A Sedam presta apoio tanto às prefeituras e comitês, quanto aos pequenos proprietários, com os estudos necessários para ajudar nesta iniciativa, pois sem água não temos agricultura, e outras necessidades básicas da comunidade. Esta é uma preocupação do governador do Estado, Marcos Rocha, e a Sedam tem trabalhado para executar”, explicou o secretário da Sedam.