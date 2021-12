Covid-19: Governo estuda decretar fase 3 na próxima seg-feira (6); veja o que fecha

O prejuízo ficará por conta dos pequenos produtores de eventos que não poderão abrir as portas

O risco iminente de uma terceira onda da pandemia de COVID-19 chegar com força total nesse mês de dezembro no estado de Rondônia pode levar o Governo de Rondônia a decretar o retorno da fase 3 do plano de contingenciamento para evitar a proliferação do vírus.

Nesta fase fica proibida a abertura de balneários, bares, boates, casas de shows e congêneres, inclusive o aluguel de clubes, propriedades ou edificações com a mesma finalidade, bem como a realização de festas privadas.

Uma das preocupações é o show do cantor Gustavo Lima que passará por duas cidades satélites de Rondônia, a capital Porto Velho e a próspera cidade de Cacoal. A expectativa é de que ambos os shows promovam aglomerações gigantes e migrações sazonais de quase todas as regiões do Estado.

Caso se confirme a decretação da terceira fase, que além do Executivo Estadual está sob análise das prefeituras e da Assembleia Legislativa, o prejuízo ficará por conta dos pequenos produtores de eventos que não poderão abrir as portas de suas boates, casas de show de pequeno e médio porte, além salões de eventos.

Fonte> JH Notícias