Nova estrutura, Aeroporto de Cacoal apresenta padrão nacional de segurança aérea

Uma infraestrutura moderna com implantação de medidas visando atenderem aos padrões de segurança recomendados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Essa é a nova realidade do Aeroporto Capital do Café, em Cacoal, mais amplo para melhor atender toda a região. O Governo de Rondônia, na quarta-feira (1º), fez a entrega oficial da reforma e ampliação do aeroporto, considerado um grande potencial para o desenvolvimento da região e do Estado.

“Eu quero ver o nosso Estado evoluir cada vez mais, quero vê-lo forte. Rondônia é triplo ‘A’ em solidez fiscal, é transparente e ficou em 3º lugar no Brasil em solidez e qualidade das informações contábeis. Temos uma força que nos faz avançar, não importa os problemas. Mais de 600 empresários já manifestaram o interesse de investir em Rondônia. E hoje, graças a Deus, pois é Ele quem conduz os meus passos, temos esse aeroporto lindo, bem estruturado e daqui a pouquinho vamos ter voos”, afirma o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

O aeroporto construído em 2010, no passado alvo de críticas e pedidos de melhorias, tornou-se prioridade nesta gestão, que com recurso próprio e também do Governo Federal, determinou reformas e implantação de padrões de segurança aérea, e devolve para à sociedade uma estrutura com condições para entrar na rota das empresas aéreas mais criteriosas do Brasil.

“É a primeira vez que venho a Rondônia e o que vejo aqui é muita seriedade e motivação; ingredientes que foram fundamentais para execução dessa obra. Rondônia está sendo exemplo de aviação na região Norte. Esse é o padrão da aviação regional que o Governo Federal quer para o Brasil. Está sendo vitrine desse novo modelo que precisamos implantar no país todo”, considera o coordenador-geral de investimentos da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), Guilherme Afonso.

“É uma obra de excelência, e fico feliz de contribuir para ter tornado esse sonho uma realidade e parabenizo por esse bem que é da população”, disse o coordenador de Investimento da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Marcus Pires.

O coordenador-geral ainda elogiou a técnica da equipe do Governo de Rondônia ao apresentar o projeto para investimento no aeroporto.

“Para que o Governo Federal invista recurso, o Estado tem que apresentar projeto, é não é simples, exige técnica, e DER está de parabéns, pois criou uma equipe técnica qualificada. O pessoal desenvolve projeto, toca obra e o resultado é esse, com entrega à sociedade”, disse Guilherme Afonso.

O investimento total aplicado no aeroporto foi de R$ 11.510.668,11 (onze milhões, quinhentos e dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais, onze centavos), sendo R$ 7.049.058,45 (sete milhões, quarenta e nove mil, cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) de recurso federal e R$ 4.461.609,66 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e um mil. seiscentos e nove reais e sessenta e seis centavos) com recurso estadual.

O governador Marcos Rocha agradeceu o ministro da Infraestrutura, Tarciso Freitas, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo apoio ao desenvolvimento de Rondônia.

MODERNIZAÇÃO

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) realizou as obras de implantação do programa para melhorar as áreas de segurança no fim das pistas (Runway End Safety Areas – RESAs) e de ajustes na faixa de pista, que irá permitir os voos por instrumento, intitulados IFR (Instrument Flight Rules), e não mais só visuais.

As demais obras foram feitas por meio da contratação de empresa especializada, que contemplou reforma e ampliação do terminal de passageiros, implantação de auxílios à navegação PAPI (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e Tráfego Aéreo (EPTA), Estação Meteorológica de Superfície Automática (EMS); Aquisição do Código de Condição de Pista (Runway Condition Code – RCC) e cerca operacional.

“Mais uma importante obra do Governo de Rondônia entregue, e esse aeroporto é muito importante para essa região, pois é extremamente produtiva; era um clamor que houvesse melhorias, e o Poder Executivo sensível a isso fez os investimentos. Uma estrutura moderna para que a população tenha conforto. Cacoal recebe o que há de melhor em estrutura aeroportuária regional. O aeroporto está muito melhor que de estados mais desenvolvidos. Isso é reflexo da seriedade do trabalho do Governo”, disse o diretor-geral do DER, Elias Rezende.

ESTRUTURA

No aeroporto, passavam aproximadamente 60 mil passageiros por ano, e eram realizados aproximadamente 600 voos anualmente. A população enalteceu o resultado da obra de reforma e ampliação do aeroporto.

“Ficou bem mais amplo e a pista está bem melhor. A estrutura ficou mais bonita e harmônica. Para receber quantidade de pessoas que Cacoal comporta vai ser bacana”, disse a biomédica Nagila Mai Ronconi.

“É muito importante não só para a economia do Estado, mas também para todos os setores. A gente que percorre todo o Brasil percebe que esse aeroporto não deixa nada a desejar. Está amplo, moderno e confortável”, conta o gerente do shopping da cidade, Ednilson Cora Calheiro.

O aeroporto representa desenvolvimento econômico para Cacoal e municípios vizinhos. “Esse aeroporto é um presente para a cidade. Essa estrutura é muito útil para nossa população e vem para somar com várias outras iniciativas do Governo do Estado para desenvolver a região”, considera o secretário regional, José Moura.

“Aeroporto é algo que traz progresso, e esse novo modelo para voos que será trazido para nós é algo que muito nos orgulha”, disse o vice-prefeito de Cacoal Cássio Góes. “Esse aeroporto é muito importante para nossa região. E eu que conheço muitos aeroportos do país, digo que ficou ótimo demais. Muito bonito e moderno”, avalia o vice-prefeito de Espigão do Oeste, Darci José Kischener. “Esse é um marco na história da nossa região que é expressiva na economia, na saúde e na produção agropecuária. Eu conheço bem o nosso país, e posso garantir que a estrutura que temos não deixa a desejar as que existem em outras regiões, inclusive no sudeste, onde as estruturas estão voltadas só para à capital; cidade do interior, garanto são poucas as que estão no padrão do aeroporto de Cacoal”, disse o prefeito de São Felipe, Ney da Paiol. CERTIFICAÇÃO O próximo passo é a certificação para operacionalização por instrumentos, que segundo o diretor-geral do DER, já foi protocolado na Anac no dia 21 de novembro e o pedido segue para análise. De acordo com o coordenador de infraestrutura aeroportuária do DER, Philipe Maia, atualmente, apenas um aeroporto de Rondônia, o de Ji-Paraná, possui essa certificação, uma conquista do DER, e os esforços concentram-se para tornar o de Cacoal, o segundo contemplado com essa condição. A exigência da certificação para operação de voos varia conforme a empresa aérea. Em Porto Velho, por exemplo, o Aeroporto Internacional Jorge Teixeira não possui essa certificação, e segue operando voos. Com todas as mudanças que foram feitas no aeroporto de Cacoal, ele deve atender aos requisitos necessários para atrair mais empresas aéreas, e assim, a expectativa é de uma oferta maior de voos para à população.