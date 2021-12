PM de Rondônia comemora 46 anos, com reajustes e promoções

“Ninguém faz nada sozinho, somos uma equipe. Eu sei que é o Senhor quem conduz os meus passos e tem feito com que o Estado avance. Vamos mostrar para o mundo que o Estado de Rondônia é diferente, é forte”, assegurou.

A Corporação ainda recebeu uma palavra de fé do pastor Rodrigo Botelho para seguir prestando um excelente serviço à população. Com base em 1 Crônicas 11:9 – “E Davi tornava-se cada vez mais forte; porque o Senhor dos Exércitos era com ele”, o pastor motivou a tropa a buscar forças em Deus. “São homens valorosos que trazem segurança para toda a população”, disse.