IPVA fica mais caro em 2022; alta do preço de carros novos e usados é o ‘vilão’

Base de cálculo do imposto leva em conta valor venal de usados ou da nota fiscal de novos. Ambos subiram com aumento do custo de produção e redução da oferta de veículos causados pela pandemia.

Além do combustível mais caro, os proprietários de veículos enfrentam um novo desafio no início de 2022. O Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) deve ficar mais caro no ano que vem, acompanhando a valorização de carros novos e usados.