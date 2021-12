Governo inaugura unidade do “Tudo Aqui” em Ariquemes

Para democratizar o acesso aos serviços públicos aos cidadãos com agilidade e eficiência, foi inaugurada nesta segunda-feira (29), em Ariquemes, a Unidade do “Tudo Aqui” para atender a população da região do Vale do Jamari. O “Tudo Aqui” de Ariquemes é a 5ª unidade implantada em Rondônia, sendo duas em Porto Velho, uma em Ji-Paraná e uma em Rolim de Moura.

Inaugurado pelo Governo de Rondônia, o “Tudo Aqui” de Ariquemes vai ofertar atendimentos de mais de dez repartições públicas e proporcionará maior comodidade à comunidade da região. Conforme destacado pela Superintendência Estadual de Gestão de Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), a unidade está localizada à Avenida Tancredo Neves, no Centro de Ariquemes. No prédio funcionava antes o Fórum de Justiça e foi cedido para o Poder Executivo Estadual. Foram investidos na reforma e revitalização do imóvel aproximadamente R$ 400 mil, recursos próprios do Estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que agora já são cinco “Tudo Aqui” no Estado, sendo um grande passo para a modernidade dos atendimentos aos cidadãos, com o funcionamento de vários órgãos do Governo Estadual. “A partir de agora o cidadão não precisará ir até Porto Velho e ficar esperando por horas na fila, pela emissão da Carteira de Identidade (RG). Me incomodava ver pessoas chegarem de madrugada e enfrentar uma fila imensa, o que chega a ser uma falta de respeito. Como sempre digo: não dá para fazer tudo que gostaríamos, mas tudo que pode ser feito em benefício da população, eu cobro muito dos nossos secretários para que façam e hoje essa inauguração é uma conquista e benção para toda a nossa população”, salientou o governador.

“O ‘Tudo Aqui’, no Estado está com uma nova metodologia de atendimento. Estamos contratando empresas terceirizadas para fazer o atendimento ao público. Antes, tínhamos uma fila muito grande em Porto Velho, especialmente para a emissão da RG, e hoje não temos mais esse problema. Atualmente, não se dorme mais na porta do ‘Tudo Aqui’ da Capital; as pessoas chegam pela manhã e logo são atendidas”, pontuou o superintendente da Sugesp, Carlos Lopes da Silva.

O gestor da Sugesp disse ainda que são realizados cerca de 100 atendimentos por dia na unidade de Porto Velho. Ele acredita que a mesma quantidade deve ser feita em Ariquemes. Para 2022, a Sugesp prevê a implantação do serviço no município de Cacoal. A prefeita de Ariquemes, Carla Redano, agradeceu ao governador Marcos Rocha por disponibilizar uma unidade do “Tudo Aqui” no município, com serviços há muito tempo esperados pelos moradores da região. “Um Governo municipalista, que realmente vê a necessidade dos municípios e tem provado isso desde o início do mandato. Em nome de cada morador daqui, quero agradecer todo esse olhar para nossa cidade”, frisou. ATENDIMENTOS A unidade do “Tudo Aqui” de Ariquemes contará com postos de atendimentos da Secretaria Executiva Regional, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Instituto de Previdência dos servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seas), do Sistema Nacional de Emprego (Sine), do Instituto de Identificação Civil e Criminalística (IICC), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), do Departamento Estadual de Estradas, Rodagem e Transportes (DER), do Programa de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater) e da Receita Federal. Em média, devem acontecer 100 atendimentos diários para a emissão da carteira de identidade, sendo por ordem de chegada. Vale lembrar, que entre segunda-feira (29) e terça-feira (30), ocorrerão os atendimentos de pessoas que estavam com o procedimento previamente agendado na prefeitura municipal. A partir de quarta-feira (1°), iniciará os novos atendimentos no local. O ato de inauguração contou com a presença dos deputados estaduais, Eyder Brasil, Alex Redano e Adelino Follador, além de outras autoridades municipais, e a comunidade ariquemense.