Edição 614 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Nas últimas 24 horas foram registrados dois óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 49 anos de Cujubim e outra mulher de 84 anos de Ouro Preto do Oeste .

Informamos que o município de Pimenta Bueno apresenta um óbito a menos em relação ao número informado ontem, em contato com a responsável pela VE do município, fomos informados que o óbito foi retirado do sistema para uma melhor investigação..