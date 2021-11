Impactos da COP26 no agronegócio são tema de webinar do HackatAgro

A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26) trouxe ao debate temas que impactam diretamente o agronegócio, como a redução de gases de efeito estufa e o mercado de créditos de carbono. Esses tópicos são os temas principais de webinar do HackatAgro em 1º de dezembro, às 19 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em https://www.sympla.com.br/a-cop26-e-o-impacto-no-agro__1423652.

“O mercado de créditos de carbono é uma das principais pautas do momento. Na prática, empresas que absorvem mais dióxido de carbono (CO2) do que emitem podem vender a quantidade excedente para outras companhias. Os produtores rurais também podem oferecer seus créditos. Isso contribui com a redução da emissão de gases de efeito estufa e também é uma oportunidade de receita adicional, inclusive para pequenos, médios e grandes produtores”, destaca Donário Lopes de Almeida, idealizador do HackatAgro.

Donário mediará o debate, que terá dois convidados especiais: Daniel Vargas, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e coordenador da FGV Agro – que esteve presente na COP26 – e Regean Gomes, gerente de empreendedorismo do Parque Tecnológico de Itaipu, com experiência na operação de geração de créditos de carbono. O evento, virtual e interativo, terá 1h30 de duração.

Pegada de carbono

A captura de créditos de carbono também é tema de mais um desafio realizado pelo movimento HackatAgro, com o patrocínio do Banrisul. De 10 a 12 de dezembro, estudantes, startups e demais interessados no tema (individualmente ou em grupo) podem apresentar virtualmente suas soluções tecnológicas para auxiliar os produtores rurais a atuar nesse mercado e contribuir para adicionar resultados tangíveis à produção. As inscrições já estão abertas e são gratuitas. Para saber mais, acesse: www.hackatagro.com/desafio-banrisul.