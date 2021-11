Detran Rondônia vai executar a partir de 15 de dezembro vistoria nos ônibus escolares

A guia de recolhimento de tributos – Taxa de Vistoria e Taxa de Declarações Diversas, para a realização da vistoria escolar em veículos de propriedade da Prefeitura ou Estado poderá ser emitida com antecedência, tendo em vista os trâmites burocráticos para o pagamento. No caso de veículos de propriedade particular (vans particulares ou prestadores de serviço – aluguel), a taxa deverá ser emitida no dia da vistoria, a qual somente será realizada mediante o comprovante de pagamento dos tributos;

Se no momento da apresentação de um veículo para vistoria for verificado que existem “restrições escolares” de semestres anteriores, o vistoriador deverá realizar primeiramente a vistoria física no veículo, e se o mesmo estiver regular de acordo com as normas vigentes de trafegabilidade e transporte de estudantes, todas as “restrições escolares” anteriores que houverem deverão ser baixadas sem cobrança de taxas para a baixa, a fim de possibilitar a emissão da “Autorização de Transporte Escolar” atualizada. Caso o veículo apresente alguma irregularidade; sendo, portanto, reprovado, deverá o vistoriador incluir uma nova “restrição escolar” no registro do veículo junto ao Sistema DetranNet indicando o semestre a que se refere, no caso: 2022.1;