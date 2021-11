Atendendo Jean DER instala tubos armco no Km 03 da Linha 188 Sul em Santa Luzia

O deputado Jean Oliveira (MDB) com o diretor-geral do DER, Elias Rezende, o secretário de Estado de Obras, Coronel Meirelles, o prefeito Jurandir Oliveira, o vice-prefeito Ney e vereadores, foram vistoriar, na última sexta-feira (26), a obra de instalação de tubos armco, na Linha 188 Sul, Km 03, no rio Corgão, no município de Santa Luzia D’Oeste.

O prefeito de Santa Luzia D’Oeste, Jurandir de Oliveira, reivindicou ao deputado Jean Oliveira que solicitasse ao DER providências quanto a realização do trabalho de instalação de tubos armco no Km 03, da Linha 188 Sul, no rio Corgão, para a melhoria do tráfego da região; e assumia que a prefeitura seria parceira no trabalho. O deputado solicitou o serviço ao DR; no que foi atendido.

O prefeito agradeceu o trabalho que tem feito o deputado Jean Oliveira e o diretor-geral do DER, Elias Rezende, em prol de Santa Luzia D’Oeste. Registrou e agradeceu a presença do secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Coronel Meireles no município, e registrou a importância da obra realizada pois a Linha 188 é um importante via de escoamento da produção da região.

“É dessa forma aqui prefeito, deputado, que o governador Coronel Marcos Rocha, quer que as nossas unidades estejam sendo bem atendidas. Aqui na 188, a aplicação desses tubos, vai colocar o ponto final em problemas que vem assolando a comunidade há muito tempo. É assim prefeito que a parceria está certa, é assim deputado, com a Assembleia Legislativa ao lado do Governo que a população só tem a ganhar” – disse o diretor-geral do DER, Elias Rezende.

O deputado Jean Oliveira disse: – “Estamos aqui em Santa Luzia, na Linha 188, acompanhado pelo prefeito municipal, Jurandir de Oliveira, os vereadores, o amigo Thiago, o vice-prefeito Ney, o secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Coronel Meirelles, o diretor-geral do DER, Elias Rezende, que em cooperação com o município estão fazendo essa grande obra para toda essa população da 188; o que era um problema, com certeza, agora é solução. Parabéns, prefeito pelas ações, parabéns por essa parceria com DER. Obrigado diretor Elias Rezende por atender nosso pedido e um abraço ao governador Marcos Rocha que tem apoiado nossas indicações”.

Assessoria de Comunicação – Dep. Jean Oliveira

29 de novembro de 20219