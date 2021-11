Terremoto de magnitude 7,5 atinge a Amazônia peruana

O epicentro do tremor foi identificado a cerca de 98 quilômetros do município de Santa María De Nieva, na província de Condorcanqui, e a uma profundidade de 131 quilômetros.

O distrito de Santa María de Nieva é uma região pouco habitada, à margem do rio Nieva, na fronteira com o Equador, mas há registros de residências destruídas pelo forte tremor.

Em Lima, a mais de 1.000 quilômetros ao sul do epicentro, o tremor foi sentido com menos intensidade, mas durou o suficiente para que a população saísse de casa em algumas regiões.

Um outro terremoto, de menor intensidade, foi registrado durante a madrugada na capital peruana, onde vivem cerca de 10 milhões de habitantes.

A Defesa Civil peruana informou que, até o momento, não há relatos de feridos mas que diversas residências e construções foram afetadas.

O prefeito de Santa María de Nieva, Hector Requejo, disse em entrevista à rádio local RPP que apesar do “movimento imenso”, não há nenhum ferido.

Imagens compartilhadas em redes sociais mostram pedaços das fachadas de edifícios e parte de casas destruídas após o forte tremor que foi sentido também na cidade equatoriana de Loja.

A grande profundidade do terremoto, informaram as autoridades locais, fez com que os tremores pudessem ser sentidos em quase metade do país – incluindo regiões costeiras e andinas.

A Marinha do Peru disse em um comunicado que não foi identificado risco de tsunami na costa do país por conta do forte abalo.

Tremor sentido no Brasil

Terremoto é sentido em cidades do Juruá

Em outubro, um tremor de menor magnitude mas mais próximo à superfície, também no norte peruano, chegou a ser sentido em alguns estados do Brasil. Localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, região global de alta atividade sísmica gerada pelo encontro de placas tectônicas, o Peru está habituado a tremores.