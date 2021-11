É com pesar que a Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Samuel Gomes de Miranda, seu corpo está sendo velado na linha cinquentinha na igreja três cruz

e seu sepultamento será nesta segunda feira dia 29/11/2021 as 16 horas no cemitério local.

Desde já a família enlutada agradece a presença de parentes e amigos.

Fonte: Florestanoticias.com