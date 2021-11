300 kg de cocaína que vinha da Bolívia em helicóptero é apreendida em fazenda

O piloto receberia R$ 50 mil pelo transporte da droga. O segundo suspeito receberia a quantia de R$ 8 mil e o terceiro a quantia de R$ 2 mil [Fotos – Polícia Federal]

Três pessoas foram presas e uma aeronave com aproximadamente 300kg de cocaína foi apreendida em Comodoro (MT), durante a operação Hórus/Vigia, nessa sexta-feira (26), realizada pela Polícia Federal em força tarefa com o Gefron, Polícia Militar e Polícia Civil. O piloto, de 26 anos, receberia a quantia de R$ 50 mil pelo transporte da droga. O segundo suspeito receberia a quantia de R$ 8 mil e o terceiro a quantia de R$ 2 mil.

O piloto é de Goiânia (GO) e alegou que exercia a função há apenas quatro meses e que essa era a terceira viagem dele levando drogas. A operação combate crimes nas fronteiras entre Brasil e Bolívia no estado de Mato Grosso. Através de denuncia anônima, as equipes apreenderam também um fuzil e duas caminhonetes.

A apreensão foi feita em uma fazenda abandonada em Comodoro. Conforme informações da Polícia Federal, a droga chegava da Bolívia e era descarregada nessa fazenda rapidamente. As caminhonetes já estavam esperando no local.

Ainda segundo a PF, provavelmente as drogas eram distribuídas para caminhões e outras formas de transporte. Os três presos não souberam ou não quiseram informar os destinos dos entorpecentes.

Fonte: O Documento