Urgente: Igreja é fechada em Alta Floresta por maioria da liderança estar com covid-19

Alta Floresta aumenta o número de pessoas infectadas pelo covid-19.

Uma igreja do bairro Princesa Izabel fica fechada neste final de semana devido o grande numero da liderança da igreja estar infectado pela covid – 19, por ficar com poucos membros a direção decidiu fechar as portas até que os membros se recuperem.

O aumento do contagio já assusta moradores de Alta Floresta, previna-se use mascara nos locais fechados e use álcool nas mãos a todo momento, evite aproximação com outras pessoas.

Fonte: Florestanoticias.com