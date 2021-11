Plante Mais beneficiará agricultores com 5,3 milhões mudas Café e 600 mil cacau

Programa “Plante Mais” beneficiará agricultores com mais de 5 milhões de mudas de Café Clonal e 600 mil mudas de cacau

O município de Alto Alegre dos Parecis na sexta-feira (26), durante o dia de campo “Café Nota 10”, sediou o lançamento do maior programa de incentivo de geração de renda, o “Plante Mais”, que distribuirá 5,3 milhões de mudas de café clonal e 600 mil mudas de cacau clonal. O programa beneficiará agricultores e produtores familiares dos 52 municípios do Estado.

Promovido pelo Governo de Rondônia por intermédio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) em parceria com as secretarias municipais de agricultura, o “Plante Mais” foi destacado pelo vice-governador José Jodan, ressaltando que os produtores rurais estarão recebendo mudas de qualidade. “Os nossos técnicos da Emater estão à disposição de todos os agricultores, para que vocês tenham sucesso no cultivo. As mudas distribuídas pelo Governo de Rondônia, por meio do Programa ‘Plante Mais’, são mudas com qualidade superior e livres de doenças. Essa é uma preocupação minha e do governador Marcos Rocha, para que o produtor não invista o seu tempo plantando uma muda de péssima qualidade e tenha prejuízo. O segredo de uma produção excelente é uma muda de qualidade”, pontuou.

O secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani, fez questão de destacar os autos investimentos realizados pelo Governo de Rondônia no agronegócio. “Se não cuidarmos do nosso agronegócio, seja no peixe, leite, café, cacau, floresta plantada e/ou pecuária, nossa economia pode cair, o Estado e o Brasil poderão sofrer duras consequências. O agronegócio é o que move a nossa economia. Por isso, o governador Marcos Rocha e o vice-governador José Jodan reforçam a importância do investimento do Governo do Estado em distribuições de mudas, calcário e tecnologia ao homem do campo”, enfatizou.

Para o diretor-presidente da Emater, Luciano Brandão, o Estado de Rondônia hoje é destaque nacional, graças ao empenho das equipes da secretaria de agricultura e aos servidores da Emater. “Nós temos o terceiro melhor cacau do Brasil, os melhores cacaus da região Norte, o melhor queijo do Brasil também é de Rondônia. Nós temos o certificado livre sem vacinação de febre aftosa e o título do maior rebanho do mundo com aproximadamente 15 milhões de cabeça de gado. O melhor café também é nosso. Rondônia só tem notícia boa e isso só é possível graças a união de todos os órgãos e a vocês produtores”, disse.

Presente no evento o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), deputado Jean Oliveira, reforçou o compromisso da parceria da ALE com o Governo do Estado para promover ações que beneficiem a população do Estado. “O Governo de Rondônia é municipalista e tem ajudado todos os municípios investindo na agricultura familiar. Eu estou muito feliz, não demorou muito para as pessoas que abandonaram outros estados para morar em Rondônia, verem os sonhos sendo realizados. Nós somos frutos dessa história. O melhor café do Brasil é rondoniense, o melhor queijo do Brasil é rondoniense e só está faltando o selo da melhor carne, pois tudo nós fazemos com corpo e alma, nós vivemos do agronegócio. A nossa economia vem da mão calejada do trabalhador do campo”, ressaltou.

Já o deputado estadual Luizinho Goebel, lembrou que tudo que se planta produz em Rondônia e a importância dos produtores continuarem no campo. “Para aqueles que têm um pedaço de terra e acham que está difícil e acham que o bom é na cidade, não queira provar do gosto amargo de deixar o campo para ir morar na cidade. Cuide da sua terra, não venda, plante, invista e o retorno é garantindo”, concluiu.

Segundo o ganhador do 6º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé), o jovem produtor, Ronieli Hel do município de Novo Horizonte d’Oeste, é muito gratificante saber que o Governo de Rondônia vem investindo e ajudando os produtores rurais. “O ‘Plante Mais’, nasceu com o propósito de incentivar os nossos produtores a cultivarem produtos de qualidade e ao mesmo tempo combater o desmatamento das propriedades rurais”, explicou o gerente regional da Emater, Alexandre Venturoso. Para a secretária regional da Casa Civil, da região da Zona da Mata, Eliene Siqueira, “ Lia”, o governador Marcos Rocha e vice-governador José Jodan têm buscado incentivar a geração de renda para as famílias rurais. “Tornar rentável as pequenas propriedades rurais e fomentar a agricultura familiar é uma ação constante do Governo de Rondônia que tem como foco diversificar e expandir as produções do agronegócio nos 52 municípios de Rondônia”, finalizou. A solenidade contou com a presença dos produtores rurais da região; do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), Elias Rezende; do Secretário Estadual de Obras e Serviços Públicos (Seosp), Erasmo Meireles de Sá; do representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); vereadores; prefeitos; e demais autoridades.