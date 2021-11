Após acidentes, moradores reclamam de ciclistas na Praça Castelo Branco

Dois acidentes envolvendo pedestres e ciclistas na Praça Castelo Branco, causaram reclamações por parte de moradores de Alta Floresta D’Oeste. Um dos moradores chegou a enviar áudios para o chefe do Poder Executivo para cobrar providências.

O morador que fez as cobranças relatou a redação do site Florestanoticias.com que presenciou dois acidentes na praça. Um aconteceu na segunda-feira (22 de novembro) com o filho de uma vizinha, e o outro aconteceu na quinta-feira (25 de novembro) com o filho dele (morador). “Ficam empinando as bicicletas, colocando em risco os moradores. A praça é para o passeio das famílias, não é pra ficar andando de bicicletas no meio dela”, disse o morador.

Considerada um cartão postal da cidade, a Praça Castelo Branco fica localizada no centro da cidade, e serve como área de lazer e esporte para os moradores, com espaço para prática de vôlei de areia, futsal e conta com campo sintético, mas não tem espaço destinado aos ciclistas. Diante das cobranças, a prefeitura se comprometeu em tomar providências, orientando que o local não é destinado ao trânsito de bicicletas.

Fonte: Florestanotícias.com