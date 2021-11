Saiba como incluir alimentos com fibras em todas as refeições do dia

Ingerir fibras todos os dias é como um bálsamo para o nosso corpo. Ele passa a funcionar melhor, regula o intestino, acaba com o inchaço, traz uma sensação de saciedade e até melhora o humor.

Mas para conseguir todos esses benefícios, é preciso incluir alimentos com fibras em todas as refeições do dia. Até porque o ideal é ingerir 25 gramas desse componente todos os dias, o que não é uma tarefa tão fácil assim.

Na lista dos alimentos naturais com boa quantidade de fibra estão os cereais, frutas, leguminosas e hortaliças. Quanto mais variada forem as fontes desse componente, melhor para todo mundo. Mas como variar esse consumo para garantir o mínimo recomendado e não enjoar da mesmice? Veja algumas dicas!

No café da manhã

O café da manhã é a principal refeição do dia e isso não é por acaso. Afinal, tudo aquilo que comemos de manhã tem o papel de repor as energias que foram perdidas durante a noite e é por isso que o café da manhã precisa ser rico em fibras e nutrientes.

Então, aposte nas frutas (como maçã, pera, ameixa e laranja, consumindo a casca sempre que possível) e também em aveia, granola e sementes, como abóbora, chia e linhaça (que podem ser colocadas em frutas, iogurtes, vitaminas ou, até mesmo, nas receitas de bolos e pães).

E caso você seja do time que não abre mão de um pãozinho pela manhã, opte pela versão integral ou, então, aqueles que contenham grãos, cereais ou leguminosas na receita.

No almoço

O feijão é a principal fonte de fibras do brasileiro. Em uma única concha, ele ostenta invejáveis 7,3 gramas de fibras. Então, pode carregar o prato na hora do almoço. O arroz, par perfeito do feijão, também dá match em questão de nutrientes: seis colheres de sopa (mas do integral) fornece 3,7 gramas de fibras.

Além dele, outras boas opções para o almoço são os vegetais de folha verde escura (como acelga, alface, couve e espinafre) e a batata doce.

No lanche

Quando a fome bate, no meio da tarde, nem sempre a gente quer comer coisas saudáveis. Ainda assim, procure incluir ao menos alguns alimentos ricos em fibras no meio desse lanche.

Uma boa dica é preparar um sanduíche natural com pão integral ou, ainda, uma panqueca de banana com aveia e linhaça. Além disso, procure ter sempre na bolsa um punhado de oleaginosas variadas, como nozes, castanhas e semente de abóbora, por exemplo, que são fáceis de carregar por aí.

Além disso, procure ter sempre na bolsa um punhado de oleaginosas variadas, como nozes, castanhas e semente de abóbora, por exemplo, que são fáceis de carregar por aí.

No jantar

A última refeição do dia não deve ser pesada, já dizem os nutricionistas e também os nossos avós. Por isso, aposte novamente nas frutas com aveia e cereais ou, então, em uma salada com brócolis, espinafre, beterraba e cebola, por exemplo.

