Mulher cai em poço de 25 metros após tampa quebrar em Buritis, RO

Uma mulher de 29 anos foi resgatada após cair em um poço de 25 metros em Buritis (RO). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher teria subido na tampa do poço, que fica em seu quintal, quando a tampa quebrou e ela caiu. Segundo relatos, ela ficou com água até os ombros.

No momento do resgate, ela estava “consciente, lúcida e reclamava de dores no corpo, principalmente nos membros superiores e na escápula”, aponta o boletim de ocorrências. Militar do Corpo de Bombeiros fez o resgate da mulher de 29 anos em Buritis (RO) — Foto: Reprodução Após o resgate, a mulher foi atendida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Regional da cidade. Ela permanece sob cuidados de médicos, mas, segundo informações, está estável. No local, os bombeiros isolaram a área em volta do poço para evitar novos acidentes. Fonte: G1/RO