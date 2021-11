Contador digital: descubra essa tendência

O mundo está mudando. Quantas atividades que estavam na nossa rotina foram completamente transformadas pelas novas tecnologias?

Pedir comida, alugar um carro ou até um apartamento, fazer as compras no supermercado, consultas médicas, serviços estéticos, sem falar nas compras e de roupas, calçados, móveis, utensílios domésticos… tudo pode ser contratado a partir do nosso computador ou até mesmo do celular.

E, é claro, que a contabilidade não ficaria de fora dessa tendência global. Guardar incontáveis documentos físicos, gastar horas do seu dia para ter reuniões físicas em escritórios, ir incontáveis vezes a repartições, depender de processos defasados que resultam em pagamento de impostos errados, não são atividades compatíveis com o momento atual.

Digitalização veio para ficar

A transformação digital era uma assunto que já vinha na pauta, alguns setores vinham evoluindo com maior rapidez e outros mais lentamente. Em março de 2020 tudo mudou, o fato de termos que ficar isolados, evitar contato físico fez com que muitos processos fossem acelerados.

O distanciamento social não poderia decretar a impossibilidade de se fazer negócios, por isso, até os setores mais conservadores acabaram tendo que se adaptar.

Assinaturas de contratos, por exemplo, na maioria dos casos se exigia que fossem feitas fisicamente (cópia impressa e assinada), muitas vezes com a exigência de reconhecimento e firma em cartório. Apesar de já existirem algumas ferramentas para assinatura digital, não eram muito utilizadas, as empresas tinham resistência à prática. Com o início da pandemia, até mesmo aquelas empresas mais conservadoras precisaram se adaptar e passar a aceitar outras formas de fechar negócios. Hoje existem vários aplicativos que facilitam a vida do empreendedor neste sentido, como DocuSign, Adobe Fill & Sign, entre outros. São soluções de fácil utilização, que atendem tanto grandes corporações, quanto pequenas empresas.

Outra questão que era impensada no mundo dos negócios eram os registros cartoriais de forma remota… até isso se acelerou com a pandemia. Hoje os cartórios possuem plataformas digitais que facilitam registros, emissão de certidões, averbações, entre outros serviços.

O sistema bancário também precisou se adaptar, hoje uma pessoa física ou mesmo uma empresa conseguem abrir uma conta e gerir suas transações sem nunca precisar ir até algum endereço físico. Muitas, inclusive, só existem no mundo virtual, são as fintechs.

Transformação digital chegou à contabilidade das empresas

A contabilidade sempre esteve associada a papéis, carimbos, profissionais ranzinzas, centenas de horas perdidas em repartições públicas, salas cheias de arquivo e pilhas de papéis.

Mas há algum tempo isso começou a mudar. Surgiram algumas empresas como a Contabilizei que se empenharam em desenvolver processos que sistematizam e otimizam rotinas necessárias às empresas.

Desde a abertura da empresa, classificação fiscal, registro em instituições e órgãos governamentais, contratação de empregados, geração de guias de recolhimento… tudo pode ser feito de forma remota, com a convicção que nada fica descoberto.

Sabe aquela guia que você não pagou porque não sabe onde colocou o documento? Não acontece se você tiver uma contabilidade online.

A contabilidade online surgiu antes e teve um crescimento pelo surgimento da pandemia, mas ela se mostrou que não é apenas uma solução para o momento pontual, é uma escolha gerencial que possibilita ao empresário desburocratizar os seus processos, agilizando e organizando a sua rotina administrativa.

Vantagens para empresas e profissionais PJ em ter contabilidade online

A Contabilidade online, além de facilitar a vida dos empreendedores que estão cansado da rotina dos escritórios “tradicionais” que exigem reuniões presenciais, documentos físicos, comparecimento a repartições… também pode ser uma excelente alternativa a novos empreendedores que desejam abrir suas empresas e profissionais PJ (Pessoa Jurídica) que querem ter sua contabilidade organizada, dentro das exigências legais, sem perder muito tempo com a burocracia.

O registro totalmente online de toda documentação da sua empresa também garante maior segurança no armazenamento pois não se corre o risco de perdas ou danos materiais, paralelamente isso também traz o benefício da economia de espaço físico que seria usado para armazenar tantas informações e registros fundamentais para o funcionamento da sua empresa.

O uso da contabilidade online também proporciona maior transparência para que você possa acompanhar o que está sendo feito a cada etapa do trabalho contábil simplesmente acessando a plataforma 100% digital em que tudo é feito.

Isso é essencial para que uma das principais funções da contabilidade seja devidamente executada, que é a identificação, diagnóstico e orientação das melhores alternativas de gestão para sua empresa com você podendo visualizar o processo fiscal do início ao fim se torna mais seguro para que as opções mais responsáveis da administração dos seus recursos seja dada pelo contador.

E com todos esses benefícios ainda a contabilidade online é uma opção mais econômica para a sua empresa em relação aos modelos ultrapassados de contabilidade, otimizando custos e garantindo que você seja mais competitivo no mercado.

Como é fácil abrir ou migrar empresa para Contabilidade online

Abrir uma empresa com Contabilidade online é muito simples!

Se você é um empreendedor e deseja realizar o sonho de abrir seu próprio negócio, a contabilidade online tem as soluções que você busca para diminuir a burocracia e agilizar a sua vida com os melhores e mais seguros recursos fiscais.

Abrir um CNPJ não é fácil e pode ser um caminho complexo e traiçoeiro, mas com a contabilidade online tudo se torna mais fácil, pois todas as etapas do processo são acompanhadas por profissionais da área capacitados para guiar quem está entrando nesse mundo da melhor maneira. E não só isso, como a contabilidade online reduz o tempo dos trâmites necessários para a abertura do CNPJ pois reúne documentos digitais trazendo celeridade e ajudando você a chegar mais rápido nos seus objetivos.

Se você já tem uma empresa e quiser aderir a contabilidade online, poderá ser feito de maneira muito simples também.

Para migrar a sua empresa do modelo antigo para a contabilidade online, você precisará seguir alguns passos e sempre poderá contar com especialistas que auxiliarão e farão a revisão daquilo que sua empresa necessita para essa nova etapa na sua vida fiscal, sempre com o cuidado para que você não gaste mais do seu patrimônio que o necessário.

O escritório de contabilidade online inclusive pode solicitar a sua documentação para o prestador anterior e fazer os trâmites legais para a troca ou você pode optar por fazer você mesmo, sempre recebendo a ajuda que precisar no momento em que precisar.

Depois de feita a escolha pela contabilidade online você terá sempre a certeza de estar pagando o menor número de impostos possíveis, pelo melhor preço e poderá atuar com cada vez mais liberdade para expandir seus negócios.

Fonte: Lucas FBS