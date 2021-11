Brasil vai fechar fronteiras aéreas para seis países da África a partir de segunda

Com a confirmação da variante omicron da Covid-19, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que o Brasil vai fechar as fronteiras aéreas para seis países da África a partir da próxima segunda-feira, 29. “O Brasil fechará as fronteiras aéreas para seis países da Áfricaem virtude da nova variante do coronavírus.

Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país. Portaria será publicada amanhã e deverá vigorar a partir de segunda-feira”, informou o ministro nas redes sociais nesta sexta-feira, 27. A restrição atingirá os passageiros que vierem da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

De acordo com Nogueira, a decisão foi tomada em conjunto com os ministérios da Saúde, da Infraestrutura e da Justiça. A nova cepa foi identificada na África do Sul e classificada como “de risco” pela Organização Mundial da Saúde (OMS).