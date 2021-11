Vereador Junior Melo parabeniza associações de cafeicultores

O vereador Junior Melo (PSD) parabenizou as quatro associações de produtores rurais que foram beneficiadas com secadores de café, por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Expedito Neto (PSD). Junior Melo usou a tribuna da Câmara de Vereadores para comentar a respeito dos benefícios.

As associações beneficiadas são: ASPRUC (produtores rurais da Comunidade Cristo Rei); ASPRONOVE (dos produtores rurais da Linha P-42); ASPRUB (produtores rurais do Rio Branco); e ASPROGEO (produtores rurais de Nova Gease).

Junior Melo disse que as associações foram contempladas após chamamento público. O parlamentar anunciou que os secadores de café serão entregues em breve.

O vereador agradeceu o deputado Expedito Neto por atender o pedido para mais investimentos no setor agrícola.

