Mais 76 casos da variante delta são confirmados em Rondônia

O secretário ainda informou que os casos estão divididos em 13 municípios do estado. Pessoas de nove a 90 anos estão entre os positivados.

Quando encontra um novo corpo vulnerável, a variante delta consegue se reproduzir ainda mais rapidamente do que a forma original. O resultado é aumento da carga viral e o risco de contágio. Mas com o ciclo vacinal completo, as vacinas têm uma alta taxa de eficácia contra a variante delta.

Registro de casos gerais

Seis dias antes de acabar o mês de novembro, 5.275 registros da doença já foram contabilizados no estado. Se comparado a setembro, o aumento é 95%.