Tempo fica abafado e há possibilidades de chuvas com trovoadas nesta quarta (24)

O tempo deve ficar abafado em todas as regiões de Rondônia, segundo previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). O dia deve ser de sol entre muitas nuvens, com muito mormaço ao longo do dia.

O Sipam prevê que entre a tarde e a noite, muitas nuvens devem ficar carregadas e por isso, devem provocar pancadas de chuvas com trovoadas em todas as regiões de Rondônia.