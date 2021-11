Proteja seu pet: Dermatite pode se agravar no calor. Saiba como prevenir e tratar

Está chegando a época mais quente do ano e os problemas de pele dos pets se intensificam devido às altas temperaturas. “O tempo quente e úmido é um grande vilão para a saúde da pele e dos pelos dos cães. A proliferação de microrganismos e parasitas, como fungos, ácaros, pulgas, piolhos e carrapatos, e as reações alérgicas secundárias a diversos fatores podem dificultar a manutenção do bem-estar da pele dos nossos melhores amigos. Por isso, alguns cuidados são importantes para diminuir o risco de o pet desenvolver dermatites e evitar o sofrimento com infecções, coceiras e feridas”, explica a médica veterinária Patricia Guimarães, responsável pelo departamento técnico de marketing da Syntec do Brasil.

As brincadeiras com água refrescam os cães, mas é preciso ter alguns cuidados antes e depois. “Vale lembrar que não se deve jogar o cãozinho em piscinas caso ele não esteja acostumado e tomar bastante cuidado com brincadeiras em rios e no mar. Isso pode fazer com que ele tenha dificuldades para respirar e colocá-lo em outros riscos. Também é preciso ficar atento ao tempo de exposição solar, pois o sol pode causar dermatoses na pele de cães e gatos. Além disso, os tutores devem ficar de olho na temperatura do ambiente, pois muitos casos de intermação e hipertermia estão relacionados às altas temperaturas, excesso de exercícios e baixo consumo de água. Por fim, depois da brincadeira é indispensável um bom banho”, destaca a veterinária.

Outro ponto importante é a atenção à saúde dos cães que brincam com água no verão. Patricia Guimarães alerta que o cão que estiver com algum tipo de problema na pele, não deve brincar. “Dependendo da dermatopatia, a água da piscina ou do mar pode piorar o quadro clínico da pele desse animal. Sendo assim, apenas devem participar de brincadeiras com água, os pets que estejam em plena condição de saúde, inclusive na pele”.

Também é importante garantir que, tanto a pele quanto os ouvidos estejam bem secos após a farra. “Esse é um dos cuidados mais importantes, pois pele, pelos e ouvidos bem sequinhos evitam quadros de infecções na pele e nos ouvidos”, alerta a especialista da Syntec.

