Jean Oliveira atende pedidos dos vereadores Jacy e William e destina recursos para Alta Floresta

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB), atendendo pedidos dos vereadores Jacy Oliveira (DEM) e William Oliveira (MDB), firmou compromisso de destinar um milhão de reais para Alta Floresta D’Oeste adquirir tubos armcos para suprir as necessidades de muitos pontos críticos, principalmente na área rural.

De acordo com o deputado, os tubos armcos serão essenciais para substituir pontes, pontilhões e bueiros, principalmente aqueles que estão em condições precárias. “Eu quero que você faça ofício vereador Jacy, você e o vereador William, e peçam pro prefeito encaminhar aqui. Ande lá com o secretário de obras e tire os pontos dos lugares, das linhas municipais que nós vamos disponibilizar o recurso de um milhão de reais em tubos armcos”, recomendou o deputado aos vereadores de Alta Floresta.

Conforme o vereador Jacy, o deputado observou as dificuldades do município que possui muitas pontes e tem enfrentado muitos desafios para adquirir madeiras para recuperá-las. O parlamentar aproveitou para agradecer o empenho do deputado em atender as principais necessidades de Alta Floresta D’Oeste.

Fonte: Assessoria