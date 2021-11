Após investigações, Polícia civil desvenda dois roubos e os infratores estão presos

A Polícia Civil de Alta Floresta, com o apoio da Polícia Militar, cumpriu na segunda feira desta semana (22/11/2021) dois mandados de prisão contra mais dois envolvidos na prática de crimes de roubo ocorridos neste município.

FATO 01: em 17/05/2021, a vítima, um adolescente de 15 anos, transitava de bicicleta pela Av. São Paulo, quando foi abordada por dois indivíduos, que portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto, tendo levado o telefone celular da vítima.

Na época foi identificado o menor J.V., de 16 anos, que foi reconhecido pela vítima e apreendido no centro sócio-educativo de Rolim de Moura (onde ficou por 45 dias e foi solto). Foram identificados ainda dois indivíduos maiores, que receptaram o telefone roubado, sendo que ambos estão respondendo por este crime de receptação. O celular foi então devolvido para a vítima. Quanto ao outro indivíduo que cometeu o crime com o menor, o mesmo não tinha sido identificado.

FATO 02: em 01/11/2021, a vítima V.R.D.S. encontrava-se em seu estabelecimento comercial (bar), no Bairro Princesa Isabel, e no momento em que L.D.C.S. chegou, este foi abordado por dois adolescentes (sendo um deles J.V., envolvido no fato 01), sendo que adentram o local e ameaçaram as vítimas, mediante a utilização de facas e ameaças para subtrair os objetos, tendo inclusive uma das vítimas sido ferida com a faca. A PM chegou no local e apreendeu os dois menores, enquanto tentavam se evadir, sendo que os dois estão recolhidos no Centro Sócio Educativo de Rolim de Moura.

Após o ocorrido, a Polícia Civil deu início nas investigações, sendo que foi esclarecido que o maior E.I.A.A. (de 18 anos) cometeu o crime descrito no FATO 01 com o adolescente J.V., de forma que ele responderá pelo crime de roubo e também de corrupção de menores.

As investigações também avançaram quanto ao FATO 02, sendo que foi esclarecido que E.I.A.A. também participou deste crime, tendo entrado no local, mas quando ele viu que os adolescentes passaram a usar de violência física contra as vítimas, ele decidiu abandonar o local. Esclareceu-se ainda que o maior M.D.S.V. (de 18 anos), ficou do lado de fora, vigiando o local. Desta forma, este crime foi praticado por quatro pessoas, dois menores e dois maiores.

Então, face à identificação dos maiores envolvidos no crime, foi representado pela prisão preventiva destes.

Segundo o Delegado Eduardo Calixto, todos os envolvidos tem um vasto histórico na prática de crimes, sendo inclusive que um deles participou de um crime de latrocínio ocorrido neste município, tratando-se de elementos perigosos.

O Delegado informou ainda que o sucesso do esclarecimento dos crimes se deu face a um intenso trabalho de investigação da Policia Civil, sempre empenhada em defender a sociedade.

“A Polícia Civil de Alta Floresta na defesa dos direitos do cidadão.”

Fonte: Florestanoticias.com/Policia Civil