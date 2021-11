Rússia autoriza importação de carne bovina da planta frigo Minerva em Rolim de Moura

Além de Rolim de Moura/RO, a planta de Mirassol D’Oeste (MT) também foi habilitada.

A Rússia retirou a suspensão para a importação de carne bovina brasileira do frigorífico da Minerva localizado em Mirassol D’Oeste (MT), na qual estava em restrições desde 2017. As autoridades russas habilitaram uma nova planta frigorífica em Rolim de Moura (RO), que também pertence à Minerva Foods.

Durante a viagem à Rússia, a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reuniu em Moscou com o chefe do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Rússia, Sergey Dankvert, que garantiu a realização de uma visita de inspeção ao Brasil, ainda no primeiro trimestre de 2022, o que possibilitará a habilitação de novas plantas frigoríficas brasileiras para exportação.

Na última quarta-feira (17), a Rússia informou ao governo brasileiro que vai abrir uma cota de 300 mil toneladas para importações de carnes com tarifa zero, sendo 200 mil toneladas para a carne bovina e 100 mil para a suína.

De acordo com o Analista de Mercado da Agrifatto, Yago Travagini Ferreira, a Rússia já foi um grande comprador da carne bovina brasileira. “É um alívio reduzir a tarifa de importação, mas o impacto disso nos embarques brasileiros é pequeno e não podemos comparar ao que a China comprava em volume”, informou.

O volume médio comprado pela Rússia estava em duas a três mil toneladas por mês até setembro deste ano. “A retirada das restrições e do aumento da cota pela a Rússia é positivo para o Brasil, mas não muda o cenário dos embarques de carne bovina no curto prazo”, destacou.

Fonte: Notícias Agrícolas