Banda do Vai Quem Quer é cancelada em 2022 por causa da pandemia de Covid

A diretoria da Banda do Vai Quem Quer informou nesta terça-feira (23) que decidiu cancelar o desfile do bloco no carnaval em 2022 por conta da pandemia de Covid-19. Será o segundo ano consecutivo que o evento não ocorrerá em Porto Velho.

Em nota à imprensa, a presidente Siça Andrade explicou que por mais que seja tradição em mais de 40 anos, o bloco não vai desfilar em respeito a todas as famílias vítimas da Covid-19. A banda diz que deve preparar uma live para celebrar o sábado de carnaval, dia em que tradicionalmente aconteceria o desfile. Em 2022 a data deve cair em 26 de fevereiro. Uma das vítimas da Covid-19 no estado foi o jornalista, produtor cultural e um dos fundadores da Banda do Vai Quem Quer, Silvio Santos, conhecido como Zé Katraca. Ele que morreu aos 74 anos, foi um dos mais populares entusiastas da cultura carnavalesca em Rondônia. Zé Katraca — Foto: Arquivo Pessoal Fonte: G1/RO