Riscos de acidentes com a rede elétrica é tema do novo episódio de série especial

Jornalista flagra morador fazendo ligação ilegal de energia e revela os perigos da rede elétrica para quem não é profissional do setor.

O quarto episódio da série de reportagem especial do jornalista Cícero Moura flagrou um morador fazendo ligação ilegal, o popular rabicho. Cabos instalados sem nenhum sistema de proteção, de fácil acesso a crianças que transitam no local e representam risco à segurança da comunidade.

Em 2021, a quantidade de acidentes com choque elétrico envolvendo a população está 4 vezes maior do que em 2019. Situações do dia a dia, como colher fruto na árvore e esbarrar no cabo de energia, que poderiam ser evitadas com cuidados simples e a atitude consciente de cada cidadão.

A reportagem apresenta relatos reais de quem já perdeu um amigo e orientações de como evitar acidentes.

Fonte: Tamiris Barcellos Ribeiro Garcia/Energisa