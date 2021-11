Aprosoja Rondônia apresenta nova diretoria para o biênio 2022/2023 em Vilhena

Na noite deste sábado, 20, em Vilhena, o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Rondônia (Aprosoja-RO), Valdir Masutti Júnior, apresentou aos associados a nova diretoria para o biênio 2022/2023. A nova diretoria assumirá no início de janeiro e já tem um grande desafio pela frente na safra 2022/2023: os altos custos e o possível desabastecimento de adubos e dos defensivos.

O presidente destacou que o trabalho da Aprosoja continua firme e que os associados precisam fortalecer ainda mais a entidade, pois os desafios são diários. “Peço para todos os associados que continuem ajudando a nova Diretoria, que está de braços abertos e trabalhando cada vez mais. Vamos continuar juntos e fortalecendo cada vez mais a Aprosoja. Nosso país precisa dessa união. Somos o celeiro do mundo, ajudamos a alimentar o mundo com nossa produção, que é fruto do trabalho de vocês produtores, parabéns!”, disse Juca Masutti.

Em seu discurso, o presidente para o biênio 2022/2023 Adair José Menegol destacou que uma das linhas de trabalho da nova gestão é interagir mais com os produtores e agregar mais associados. “A Aprosoja é para todos os produtores de milho e soja, do arrendatário ao arrendador, independente do tamanho da propriedade, podem fazer parte da Aprosoja. Unindo forças vamos conseguir chegar ao nosso objetivo comum,” explica o presidente Adair José Menegol.

Durante o evento foi lançado o livro “Aprosoja Brasil 30 anos, produzindo com sustentabilidade”. Que conta a trajetória da instituição nestes 30 anos no país. “Quem faz a Aprosoja nos estados são os associados e é muito importante que estejam presentes e ativos. Você que é produtor de soja e milho em Rondônia associe-se, juntos fazemos a diferença. Traga as suas ideias e reivindicações e vamos juntos com a Aprosoja Brasil e as 16 associadas estaduais localizadas nos principais estados produtores do país!”, arrematou o presidente da Aprosoja Brasil, Antonio Galvan.

Além da apresentação da nova diretoria, produtores e autoridades estaduais foram homenageados.

O peso da soja para Rondônia

Segundo estimativa do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2021, o valor de toda a soja produzida no Estado de Rondônia será de R$ 3,1 bilhões, o que representa um crescimento de 16,53% em comparação ao ano passado.

Esse resultado é maior do que todo o valor somado das produções de milho, aves, suínos, ovos e leite no estado para o mesmo período.

Além disso, a soja foi o produto com maior volume e valor exportado pelo estado de Rondônia, no período de janeiro a outubro de 2021, segundo dados do Comex Stat.

Nova diretoria biênio 2022/2023

Compõem a nova diretoria os seguintes produtores: Adair Jose Menegol (presidente), Simon B.Comiran (vice-presidente), Antonielly A. Rottoli (diretora administrativa), Marcelo Lucas da Silva (2º diretor administrativo), João B. Altoé Júnior (diretor financeiro), Eugênio O. Ribeiro (2º diretor financeiro).

Para o conselho Fiscal foram eleitos: Oberdan P. Ernita, Guilherme A. de F. Teodoro, Marcelo Vendrusculo, Valdir M. Júnior, Adelmo N. Fernandez e Rafael Burg.

Os novos Delegados Regionais eleitos e indicados para o biênio 2022/2023: Ronicesar Luiz Barreiro, André Schneider, Guilherme de Ros, Ferdinando Pagnoncelli, Fábio Di Carlo Dias, Neodi F. de Oliveira, Alison Zamo e Vinícius E. Foletto.

Fonte

Texto: Dhiony Costa e Silva

Fotos: WK Produtora

Ascom – Aprosoja Rondônia