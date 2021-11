Umidade deve aumentar condições de chuva em Rondônia no início da semana

Com a umidade alta em Rondônia, a semana deve começar com um aumento nas condições de chuva, segundo previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

A previsão é que a segunda-feira (22) seja de céu nublado com períodos de céu encoberto e pancadas de chuva com trovoadas, principalmente entre a tarde e à noite em Porto Velho e nas outras regiões do estado.