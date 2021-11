Motociclista colide em caminhão e moto vai parar em baixo do veículo na RO 383

Um acidente de trânsito ocorreu na tarde deste sábado (20), na RO 383 entre Santa Luzia/ Alta Floresta RO.

Segundo informações o condutor da motocicleta Honda CG Titan trafegava pela referida RO de Alta Floresta sentido Santa Luzia, e ambos os veículos seguiam mesmo sentido.

Ao se aproximar da linha 180, o caminhão boiadeiro fez uma conversão para adentrar na referida linha, neste momento o motociclista que seguia logo atrás acabou colidindo na carroceria lateral do caminhão.

Com impacto a moto foi parar embaixo do caminhão que passou por cima da motocicleta, por sorte o motociclista conseguiu sair da moto antes do caminhão passar por cima. A vítima sofreu apenas escoriações pelo corpo e foi socorrido para hospital de Santa Luzia para melhor avaliação médica.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe.

Fonte Rondônia News