Tudo pronto para o Natal de Luz neste sábado em Rolim de Moura

A Praça Durvalino de Oliveira recebe ornamentação natalina e sedia feira estadual de artesanatos.

Na noite deste sábado (20/11) a população de Rolim de Moura (RO) receberá a praça Durvalino de Oliveira, totalmente iluminada com enfeites natalinos que transformam o ambiente em um dos pontos turísticos mais visitados da região nesta época do ano.A programação terá início neste sábado a partir das 19:30h, com a solenidade de abertura com a presença das autoridades e do Papai Noel.

O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, destacou que a Secretária Municipal de Planejamento, Kelly Naahmara, assumiu a coordenação do “Natal de Luz” e com muito esforço e competência agregou a sociedade em torno desse projeto que é tradição todos os anos no município.

“Além de secretária do município, a Kelly preside a Associação Empresarial da nossa cidade e buscou parcerias para uma bela ornamentação temática na região central de Rolim de Moura. Temos que nos mantermos vigilante e com os protocolos de combate a COVID-19, mas a praça está bonita e receberemos todos com muita receptividade, que é a característica do nosso povo” observou o prefeito.

Kelly Naahmara Rodrigues Jorge, coordenadora desta edição do “Natal de Luz” lembra que a praça foi preparada pela equipe da prefeitura em parceria com empresas locais que contribuíram na aquisições de materiais ou adotaram espaços e ajudaram a decorar o ambiente deixando a praça pronta para este momento mágico. Além dos parceiros comerciais a coordenadora do evento cita a parceria com várias secretarias da administração, SEMEC, SEMAGRI, SEMMADU, SEMAS, CAMARA MUNICIPAL, e todos que adotaram espaços ou contribuíram com a força de trabalho.

Feira estadual de exposições e artesanatos até domingo

A Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) com o apoio da Prefeitura de Rolim de Moura e do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), promovem a partir desta sexta-feira, na praça do Natal de Luz, a 4ª Feira de Exposições de Artesanatos e Trabalhos Manuais de Rondônia. O evento seguirá até a próxima segunda-feira dia 22.

Fonte: Rolnews