Socialização do Diagnóstico da realidade do Saneamento Básico de Alta Floresta RO

Tendo como objetivo informar e conscientizar a população sobre a realidade do saneamento básico de Alta Floresta d’Oeste, dia 22 de novembro às 19:00, a equipe do Projeto Saber Viver, Funasa e Comitês de Coordenação e Execução promoverão a 2ª Audiência Pública para construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de Alta Floresta d’Oeste.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, essa audiência será realizada de forma remota e transmitida através do canal do YouTube “Saber Viver RO” (https://www.youtube.com/c/SaberViverRO) e pela Página do Facebook “Projeto Saber Viver” (https://www.facebook.com/projetosaberviverRO). Ainda no canal do YouTube, já está disponível o vídeo síntese do diagnóstico técnico-participativo o município, vai lá conferir através do link (https://youtu.be/gnbleqmtOgM).

Durante a transmissão da audiência, será socializado o diagnóstico técnico-participativo, realizado durante os anos de 2019, 2020 e 2021, referente as condições dos serviços do Saneamento Básico prestados à população de Alta Floresta d’Oeste – RO.

O evento faz parte de uma das etapas da construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de Alta Floresta d’Oeste e tem como elemento balizador a participação social para o êxito na construção dos planos. Assim, toda a população do município é convidada a construir o Plano Municipal de Saneamento Básico, para que esse seja consolidado enquanto um instrumento de representação da realidade social, econômica e cultural.

A iniciativa busca informar e conscientizar o cidadão quanto a realidade do saneamento básico, considerando que ele é fator fundamental para a segurança e para a promoção da saúde aos cidadãos. De acordo com a engenheira da Funasa, Vera Figueiredo, “Por meio do diagnostico técnico-participativo, é possível identificar os problemas e potencialidades do município no que se refere aos 4 componentes do saneamento básico: água, esgoto, águas pluviais e resíduos sólidos, e a partir daí traçar medidas mais adequadas à melhoria dos serviços prestados e o alcance ao acesso aos serviços na área do saneamento básico”.

Para a realização do diagnóstico técnico-participativo, foram realizados eventos setoriais e entrevistas com a população urbana, rural e povos tradicionais, a fim de captar a percepção social, as demandas e aspirações da população. Já no enfoque técnico foram levantados e confrontados os indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, hidrológicos e socioeconômicos de todas as áreas do município.

A Audiência tem como público-alvo a população do município de Alta Floresta d’Oeste e toda a comunidade interessada. Por fim, vale ressaltar que, as ações de saneamento básico estão interligadas à promoção da saúde da população, por isso é importante discutir, propor, planejar e monitorar as ações sanitárias do seu município.

Fonte: Assessoria Saber Viver