Menina de 8 anos é picada por jararaca e morre em hospital no MT

Melissa de Oliveira Gude, 8 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (18) após ser picada por uma cobra jararaca na zona rural do município de Colniza (1.065 km de Cuiabá).

A criança estava na companhia do pai, perto de um córrego quando foi picada pelo animal. Na tarde de quarta-feira (17), Melissa deu entrada no Hospital Municipal André Maggi já em estado grave.

Os médicos aplicaram oito ampolas de soro antiofídico e solicitaram transferência aérea para uma unidade de saúde de Cuiabá. A criança deveria ser transferida na manhã desta quinta, mas não resistiu.

A jararaca é uma serpente venenosa muito comum no Brasil e as picadas correspondem cerca de 90% do total de acidentes com humanos.

O veneno da serpente pode provocar lesões no local da mordida, tais como hemorragia e necrose que podem levar, em casos mais graves, a amputações dos membros afetados.

Fonte: REPORTERMT