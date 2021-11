Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes nesta quinta (18)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (18) um alerta de chuvas intensas em todas as regiões de Rondônia.

O alerta laranja indica chuva entre 50 e 100 mm por dia e ventos intensos, que podem chegar até 100 km/h. Além disso, há o risco de corte e energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), na região do Vale do Guaporé e na Ponta do Abunã, pode ocorrer chuva a qualquer hora do dia.