Governo encerra Fórum de Prefeitos e Vereadores e libera R$ 600 milhões para obras

O Governo de Rondônia encerrou o Fórum de Prefeitos e Vereadores realizado em Porto Velho com chave de ouro ao anunciar a liberação de R$ 600 milhões para investimentos em diversas obras de infraestrutura nas cidades e na zona rural dos 52 municípios do Estado.

O governador Marcos Rocha, ouviu elogios e recebeu a gratidão de prefeitos ao entregar cheques simbólicos no final do evento estadual. “São recursos exclusivamente do Estado, e já empenhados”, enfatizou.

Entre outros do staff governamental, prestigiaram o ato os secretários Evandro Padovani (Agricultura), Luana Rocha (Assistência e Desenvolvimento Social), e Erasmo Meireles (Obras e Serviços Públicos); o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves; e o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte (DER), Elias Rezende.

Júnior Gonçalves conclamou a todos os chefes do Executivo dos 52 municípios a protocolar com urgência, ainda este ano, as principais demandas. E se existirem pendências, sejam logo solucionadas.

Dirigindo-se “aos prefeitos reeleitos e aos de primeiro mandato”, Gonçalves afirmou: “Este não é apenas um evento, é o começo de uma transformação de Rondônia, que não será a mesma”. Em seguida disse: “Não queremos uma sociedade gemendo com o umbigo, mas a que vence a dor, e a situação está tão próxima que o País buscará aqui soluções para suas carências”, aludindo-se às potencialidades agropecuárias e ambientais de Rondônia.

MUDANÇA

O governador Marcos Rocha se disse grato a todos pela participação no fórum e mostrou-se convicto a respeito “de uma mudança possível e de verdade”.

O único fator que o preocupa na execução de projetos é o prazo curto, porém, ressalvou que o atual montante financeiro autorizado é “fundo a fundo, diretamente entregue aos prefeitos, sem promessas”.

Dos prefeitos, presidentes de câmaras e vereadores reunidos no salão e no palco da Casa de Show Talismã, onde foi realizado o Fórum, Marcos Rocha ouviu discursos elogiosos à sua administração, entre os quais, o do prefeito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte, que recebeu R$ 2,3 milhões para a construção de quadra esportiva e revitalização de praças.

A presidente da União das Câmaras de Vereadores de Rondônia, Rosária Helena, recebeu do governador o cheque simbólico de R$ 4,6 milhões com os quais o prefeito de Ouro Preto do Oeste, Alex Testoni, investirá no recapeamento asfáltico de 15 quilômetros de ruas e avenidas.

O prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior, ressaltou que nunca houve na história do município tanto investimento em políticas públicas como agora. “refiro-me aos R$ 4,8 milhões para pavimentação e drenagem, mais oito quilômetros de ruas e avenidas pelo Programa “Tchau Poeira”. “Outros R$ 10 milhões já foram empregados”, informou.

Eufórico com a liberação de R$ 6 milhões para praça e iluminação pública com led, o prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca, emocionou-se ao ouvir a nova liberação de R$ 20 milhões. E pediu ao vice-prefeito, Joaquim Teixeira, que falasse. “Nós agradecemos pelos 60 quilômetros de asfaltamento e drenagem”, disse Teixeira.

Para o prefeito de Pimenta Bueno, Arismar Araújo de Lima, que recebeu R$ 2,4 milhões, “o governador Marcos Rocha é o mais municipalista da história do Estado de Rondônia”.

Com R$ 1,3 milhão para recapeamento asfáltico mais 1,5 km de ruas e avenidas, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, também ficou contente ao ouvir o anúncio de mais R$ 20 milhões em obras do “Tchau Poeira”. Em Porto Velho, o prefeito Hildon Chaves recebeu mais R$ 700 mil destinados a serviços gerais em 196 propriedades da agricultura familiar, contabilizando R$ 24 milhões. Alto Paraíso, Itapuã do Oeste e Candeias do Jamari também serão atendidos na agricultura familiar. TRÊS PROGRAMAS FORTES “Eu peço ao senhor, governador, que olhe sempre para os pequenos municípios”, disse o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês. “Governo na Cidade”, “Governo no Campo” e “Governo na Cidade” são os programas governamentais fortes que vêm crescendo no segundo semestre de crescimento estadual pós-pandemia. Eles contemplam diversos segmentos de obras. Em Cerejeiras, a prefeita Lisete Marth investirá R$ 940 mil na construção de praças e calçadas. “As cidades são carentes de praças e equipamentos urbanos”, constatou o secretário de obras Erasmo Meireles. Satisfeito com o resultado da sua equipe, Meireles disse que a participação de assessores e técnicos municipais tem sido essencial para o êxito de construções e revitalizações. Costa Marques terá agora a oportunidade para construir seu portal de entrada, avaliado em R$ 596 mil, e Cabixi recebeu R$ 507 mil para iluminação pública led. Esse mesmo modelo iluminará o bosque municipal em Ministro Andreazza. Para substituir velhas pontes no interior, o DER dispõe de R$ 45 milhões para aplicar em todo o Estado. Confira galeria de imagens