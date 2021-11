Energisa na Comunidade chega ao bairro Mariana em Porto Velho neste sábado (20)

Condições de negociação exclusivas durante o evento que acontece das 9h às 15h na Escola Estadual Jânio Quadros No distrito de Jaci-Paraná, evento acontece nesta sexta-feira (19) e sábado (20)

No próximo sábado (20), o Projeto Energisa na Comunidade vai estar no bairro Mariana em Porto Velho. O evento vai levar para perto da comunidade facilidades como negociação de débitos, troca de titularidade e cadastro na tarifa social. A ação acontece das 9h às 15h na Escola Estadual Jânio Quadros, localizada na Rua Rosalina Gomes, nº 9991.

Kristiany Brilhante, coordenadora de serviços comerciais, afirma que esse evento terá o diferencial das condições de negociação de dívidas. Serão oferecidos isenção de juros, multa e correção monetária dos débitos e a possibilidade de parcelar no cartão de crédito. “Tivemos uma grande procura no evento especial feito em Porto Velho na semana passada. Por isso, estendemos essas condições, que são diferentes das encontradas durante a semana na agência, para que o nosso cliente aproveite essa oportunidade imperdível de colocar as contas em dia”, declarou. Brilhante lembra que é importante que compareça ao local somente o cliente titular, ou representante legal com procuração, para fazer a negociação. Estar em dia com a distribuidora evita as ações de cobrança, a suspensão do fornecimento ou a negativação do nome junto à órgãos de proteção ao crédito.

O Energisa na Comunidade tem a proposta de levar para perto dos clientes os mesmos serviços realizados nas agências, de forma prática e horário diferenciado. “Clientes que residam em outros bairros também podem ir até o evento”, ressaltou a coordenadora.

Oportunidade de negociação diferenciada também chega a Jaci-Paraná neste fim de semana

Nesta sexta-feira (19) e sábado (20), das 9h às 15h, a agência de atendimento do distrito de Jaci-Paraná vai estar aberta com condições especiais para negociação de dívidas. O horário de atendimento foi estendido para que os clientes da localidade, distante 90 km do centro da capital, também aproveitem a oportunidade diferenciada de parcelamento, com isenção de juros, multa e correção monetária dos débitos. A coordenadora destaca que a equipe de atendimento foi ampliada. “Os moradores do distrito de Jaci-Paraná vão ter as mesmas facilidades de parcelamento e sem precisar sair da localidade”, frisou. A agência de atendimento da Energisa está localizada na Rua Sebastião Gomes, nº 730 – centro.

Fonte: Tamiris/Energisa