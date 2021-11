Avicultura ganha Centro global pesquisas Trouw Nutrition com redução de antibióticos

Localizado na Espanha, o centro é responsável por análises que vão desde observações de rotina, como o desempenho animal e a qualidade da carcaça, até pesquisas complexas que simulam condições intestinais específicas

“Mais de 75% dos antibióticos usados ​​na produção avícola têm como objetivo o controle de problemas digestivos nas aves. Portanto, há uma grande oportunidade para reduzir os antibióticos na avicultura melhorando a saúde intestinal dos animais e obtendo desempenho igual ou superior em termos de produtividade das granjas”, destaca Raquel Bighetti Araujo, gerente de produto para Monogástricos da Trouw Nutrition.

Com o objetivo de simular os desafios das granjas e estudar novas soluções para um antigo problema, a Trouw Nutrition conta com o Centro de Pesquisa de Avicultura, na Espanha, no qual recentemente foi inaugurada a Unidade de Nutrição e Saúde de Aves. “Temos responsabilidade perante os produtores: inovar para garantir o sucesso do negócio. A nova unidade de pesquisa é capaz de replicar condições climáticas e ambientais, como umidade, temperatura e densidade, simulando diferentes características de produção avícola em todo o mundo”, explica a gerente da Trouw Nutrition.

Raquel Araujo destaca a parceria com Filip van Immerseel, professor do Departamento de Patologia, Bacteriologia e Doenças Aviárias da Universidade de Gent (Bélgica), que trabalha tanto com o desenvolvimento de modelos de desafios, como também com ferramentas de diagnóstico de disbacteriose.

“Embora existam diferentes métodos confiáveis para diagnosticar a disbiose, o objetivo é desenvolver métodos mais rápidos e menos custosos, como biomarcadores, que têm sido validados por pesquisas. Como as causas dos problemas intestinais são multifatoriais, precisamos simular diferentes desafios, pesquisar e desenvolver as soluções ideais para cada um deles. É por isso que pesquisa e desenvolvimento norteiam os investimentos da Trouw Nutrition: soluções assertivas levam a melhores índices de produtividade e menores custos de produção”, reforça a gerente da Trouw Nutrition.

“Cada sala de estudo na instalação pode acomodar 48 boxes que podem ser ajustados para simular diferentes densidades de animais. A unidade também conta com sete reservatórios de água que permitem a avaliação de tratamentos via água de maneira adequada. As gaiolas de digestibilidade facilitam a pesquisa nutricional de precisão, incluindo a influência de ingredientes na ingestão de ração, biodisponibilidade de nutrientes e taxas de conversão alimentar” pontua a especialista.

Toda a infraestrutura da unidade foi pensada para proporcionar bem-estar animal, seguindo rígidos protocolos. A biosseguridade é outro ponto levado muito a sério pela empresa e as instalações são protegidas contra agentes patogênicos. A Trouw Nutrition possui comitê externo de bem-estar animal que supervisiona todos os estudos e realiza avaliações anuais para garantir que os padrões de bem-estar e segurança sejam mantidos.

“O caminho para a redução do uso de antibióticos não envolve solução única. Investir em um centro de pesquisas capaz de simular todas as variáveis que influenciam a saúde intestinal é a nossa contribuição para produção avícola global, que cada vez mais sente a pressão dos consumidores para ter alimentos de qualidade e seguros à mesa”, completa Raquel Araujo.

Fonte: Gabriel Agencia