Alta Floresta terá ambulância nova destinada pela deputada Mariana Carvalho

O recurso foi indicado pela Deputada Federal Mariana Carvalho e paga pelo Ministério da Saúde. O dinheiro é resultado de uma emenda parlamantar que foi solicitada à deputada pelo vereador Jacy Oliveira.

“Recebi o pedido do amigo e vereador Jacy Oliveira, que sempre está atento às demandas do município. Alta Floresta só tem a ganhar com essa grande liderança que tem mantido contato direto conosco sempre apresentando as necessidades locais” destacou Mariana.

A deputada já destinou mais de R$ 1 milhão ao Município de Alta Floresta, valorizando sempre a saúde.

“Continuarei trabalhando em busca de mais benefícios para toda a população de Alta Floresta, um município de pessoas queridas e que podem contar sempre comigo”.

Fonte: Assessoria